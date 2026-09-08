Geminbeli tüneli yine sonbahara kaldı: 13 yıllık inşaat sürüyor

Geminbeli tüneli 4 Eylül randevusunu kaçırdı

Sivas'ta Zara ile Suşehri ilçeleri arasında yapımı süren Geminbeli Tüneli için verilen 4 Eylül tarihi de geçildi; uzun süredir tamamlanamayan proje yine açılışa hazır hale getirilemedi. Tünel, planlandığı gibi İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i de Akdeniz'e bağlayacak transit güzergâhın önemli bir halkasını oluşturuyor.

İnşaatın geçmişi:

Projenin inşasına 2013 yılında başlandı ve yüklenici firma olarak Bayburt Group görevlendirildi. İlk etapta 5 yıl içinde bitirilmesi planlanan tünel, aradan geçen 13 yıl boyunca tamamlanamadı. Süreç boyunca görev değişiklikleri yaşandı; proje, toplamda 8 farklı ulaştırma bakanı'nın dönemine tanıklık etti. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel için daha önce Temmuz ayında bir bitiş takvimi açıklanmıştı ancak o tarih de gerçekleştirilemedi.

Saha ziyareti ve bölge beklentisi:

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Karayolları Bölge Müdürü'nün işaret ettiği 4 Eylül tarihi tutmadı. Bir dizi programa katılmak üzere Suşehri'ye giden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve il protokolü şantiye alanını ziyaret etti; şantiye sorumlularından bilgi alındı ve çalışanlara kolaylıklar dilendi. Kış şartlarının kapıya dayandığı kentte, tünelin ne zaman ulaşıma açılacağı bölge halkı için önemli bir belirsizlik olmaya devam ediyor.

Projenin gecikmesi, kış aylarında geçişler için zorluklar yaşayan sürücüler ve taşımacılık lojistiği açısından kaygı yaratıyor. Yerel yetkililerin açıklamaları ve saha denetimleri takip edilirken, bölge sakinlerinin beklentisi tünelin en kısa sürede tamamlanması yönünde.

SİVAS'TA BAYBURT GRUP TARAFINDAN YAPIMI ÜSTLENİLEN GEMİNBELİ TÜNELİ ARADAN GEÇEN 13 YILA RAĞMEN HALA BİTİRİLEMEYEN TÜNEL İÇİN 4 EYLÜL TARİHİ VERİLMİŞTİ. YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNEN TÜNEL, BU 4 EYLÜL’DE DE AÇILMADI.