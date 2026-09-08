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Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Van'ın Özalp ilçesi Şehittepe Mahallesi'nde 07 KAE 31 plakalı otomobil takla attı; sürücü hafif yaralandı, ekipler hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

kaza detayları:

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Şehittepe Mahallesi yakınlarında, 07 KAE 31 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

müdahale ve kurtarma:

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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