Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

kaza detayları:

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Şehittepe Mahallesi yakınlarında, 07 KAE 31 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

müdahale ve kurtarma:

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.