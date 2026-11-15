Yıldırım'da Sezai Karakoç'un fikir mirası yad edildi

Yıldırım'da Sezai Karakoç anma programı

Yıldırım Belediyesi, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Sezai Karakoçu vefatının 5. yılında anlamlı bir etkinlikle andı. 'Hoşça Bak Zâtına' temalı kültür sanat sezonu kapsamında gerçekleştirilen program, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde geniş katılımla düzenlendi.

Program ve katılımcılar:

Etkinlikte moderatörlüğü Dr. Mustafa Bâki Efe üstlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Bedri Mermutlu ve Metin Önal Mengüşoğlu katıldı. 'Diriliş Neslinin Mimarı: Sezai Karakoç' başlıklı oturumda, usta şairin hayatı, fikir dünyası ve şiirleri katılımcılarla paylaşıldı; program vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Karakoç'un fikir dünyasının vurguları:

Söyleşide, Karakoç'un edebiyat ve düşünce alanındaki konumuna dair değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, şairin diriliş düşüncesinin günümüz açısından taşıdığı anlamı ve onun eserlerinin genç kuşaklara bıraktığı fikri mirasın önemini ele aldı. Tartışmalar, Karakoç'un şiir dili ve düşünce yapısının nesiller arası aktarımına odaklandı.

Oktay Yılmaz programda yaptığı konuşmada, 'Üstat Sezai Karakoç; eserleri ve ortaya koyduğu diriliş düşüncesiyle nesillere yol gösteren büyük bir isimdir. Onun fikir dünyasını anlamak, eserlerini okumak ve düşüncelerini gelecek kuşaklarla buluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Yıldırım Belediyesi olarak genç nesillerin Sezai Karakoç gibi değerlerle yetişmesi ve daha iyi tanıması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği bu tür programlar, Karakoç gibi düşünür ve şairlerin eserlerinin gündemde tutulmasına ve özellikle gençlere ulaştırılmasına hizmet etmeyi amaçlıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ; TÜRK EDEBİYATININ VE DÜŞÜNCE DÜNYASININ EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN SEZAİ KARAKOÇ’U VEFATININ 5. YILINDA ANLAMLI BİR PROGRAMLA ANDI.