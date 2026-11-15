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Edirne'de sonbahar tabloları: Karaağaç'tan Meriç köprüsüne renk şöleni

Edirne'de sonbahar, Karaağaç, Söğütlük Millet Bahçesi ve Meriç Nehri çevresinde ağaçları sarıya, turuncuya ve kızılıya bürüyüp kartpostallık manzaralar yarattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:24

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Edirne'de sonbahar tabloları: Karaağaç'tan Meriç köprüsüne renk şöleni

Sonbaharın kente kattığı değişim:

Edirne'de sonbaharın gelişiyle birlikte kent genelinde ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlarına doğru evrilirken, tarihî yapılar ve doğal alanlar birlikte yeni bir görünüm kazandı. Özellikle Karaağaç Mahallesi ile Söğütlük Millet Bahçesi çevresinde ortaya çıkan renkler, hem yürüyüş yollarında hem de Meriç Nehri kıyılarında gözle görülür bir canlılık sundu.

Karaağaç'taki kartpostallık görüntüler:

Yunanistan sınırına yakın konumda yer alan Karaağaç Mahallesi'nde asırlık ağaçların yaprakları sonbahar paletinde yerini alırken, Meriç Nehri ve üzerindeki Meriç Köprüsü farklı bir estetik kazandı. Bölgedeki Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi ile çevresindeki tarihî tren garı ve meydanlar, mevsimin renkleriyle bütünleşerek fotoğraf meraklıları için cazibe merkezine dönüştü.

Tarihi değeriyle öne çıkan tarihi Karaağaç Tren Garı önünde sergilenen nostaljik kara tren, sonbahar tablosuna geçmişin izlerini de ekledi. Renk cümbüşü yalnızca yer seviyesinde kalmadı; bölgedeki manzara hava çekimlerine de konu olarak farklı açılardan kayıt altına alındı.

Ziyaretçilerin gözünden sonbahar:

Güzel havayı değerlendirmek için Edirne'ye gelen ziyaretçiler, kentteki sonbahar manzaralarının keyfini çıkardı. Kırklareli'nden gelen Gözdenur Alyürük, güzel havayı fırsat bilerek kenti gezdiklerini söyledi. Öykü Akalın ise sonbaharın son günlerini değerlendirmek istediklerini belirterek, Edirne'de güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Şehrin tarihî dokusuyla doğanın renklerinin buluştuğu bu dönem, hem yerel halkın hem de günübirlik gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle yaya rotaları, köprü kenarları ve park alanları, sonbahar fotoğrafları için en çok tercih edilen noktalar arasında yer alıyor.

EDİRNE’DE SONBAHAR RENKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

EDİRNE’DE SONBAHAR RENKLERİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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