Akyaka'da kaymakamdan esnafla yerinde buluşma

Akyaka'da kaymakam esnafı dinledi

Kaymakam İsmail Demirtaş ve İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut, Kars'ın Akyaka ilçesinde ilçe merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında kaymakam ve emniyet amiri, ilçedeki iş yerlerinde esnafla bir süre sohbet etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve günlük işleyişle ilgili gözlemlerini paylaştı. Esnaflarla doğrudan iletişim kurularak karşılaşılan sorunlar hakkında notlar alındı.

esnafın talepleri ve beklentileri:

Esnaf, hizmet süreçleri ve yerel yaşamın gelişimine ilişkin beklentilerini aktardı. Demirtaş, yerel ekonominin canlı tutulmasında esnafın önemine vurgu yaparak esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu; vatandaşlarla da kısa sohbetler gerçekleşti.

yöneticilerin değerlendirmesi:

Yetkililer, bu tür ziyaretlerin kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Kaymakam İsmail Demirtaş'ın ilçe genelindeki ziyaret ve temaslarının devam edeceği kaydedildi.

AKYAKA KAYMAKAMI DEMİRTAŞ’TAN ESNAFA ZİYARET(KARS-İHA)