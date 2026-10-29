Akyaka'nın mavi sularında 29 ekim'e su altı saygısı

su altına taşınan cumhuriyet coşkusu

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı, mavi sular altında gerçekleştirilen bir etkinlikle anıldı. İki dalgıç, deniz dibinde açtıkları Türk bayrağıyla 29 Ekim kutlamalarına farklı bir boyut kattı.

etkinliğin detayları:

Etkinliği gerçekleştirenler Akif Toz ve Göktuğ Erdem oldu. Dalgıçlar, Akyaka'nın sakin denizinde dalış yaparak hazırladıkları bayrağı su altında gururla açtı. Bu görsel kutlama, yerel kutlamaların çeşitliliğini gözler önüne serdi.

kutlamanın simgesi:

Su altında açılan Türk bayrağı, Cumhuriyet Bayramı'nın simgesi olarak fotoğraf ve görüntülere yansıdı. Akyaka'nın doğal güzellikleri arasında gerçekleşen bu an, 29 Ekim coşkusunun denizle buluştuğu bir anı olarak kayda geçti.

Her yıl farklı etkinliklerle anılan 29 Ekim, bu kez mavi sularda ayrı bir anlam kazandı.

Akyaka’da Cumhuriyet Bayramı’nı su altında kutladılar