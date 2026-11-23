Proje genel görünüm:

Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarını kapsayan toplam 19,2 kilometrelik proje tamamlanma aşamasına geldi. 2016 yılında başlayan çalışmada, Torosların zorlu coğrafyasında yürütülen işler sonucu çift tüplü tünel ve bağlantı yolları inşa ediliyor.

Proje kapsamında tünel uzunluğu 7 bin 420 metre olarak planlanırken, bağlantı yolları toplam 11,8 kilometreyi buluyor. Yapım sürecinde tünel uzunluğu başlangıçtaki 7 bin 360 metreden 7 bin 420 metreye çıkarıldı.

Teknik işler ve kalan çalışmalar:

Tünelde kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı; şu an asfaltlama, aydınlatma, elektrik, kamera sistemleri, havalandırma ve yangın güvenliği gibi teknik donanımların montajı sürüyor. Projenin öngörülen tamamlanma takvimi doğrultusunda tünelin yıl sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Güvenlik ve yol konforu:

Alacabel Geçidi, Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Seydişehir ilçesi arasında bulunuyor ve özellikle kış aylarında yoğun kar, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanıyordu. Yeni tünel ve bağlantı yolları mevcut rotaya göre daha düşük rakımdan geçeceği için sürücülere daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağlayacak.

Ekonomik ve çevresel kazanımlar:

Projenin tamamlanmasıyla güzergâh 7 kilometre kısalacak ve seyahat süresi yaklaşık 20 dakika azalacak. Sağlanacak yıllık tasarrufun 768 milyon lirasi zamandan, 142 milyon lirasi ise akaryakıttan olmak üzere toplam 910 milyon lira olması öngörülüyor. Ayrıca yıllık karbon emisyonunda 7 bin 151 ton azalma hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Alacabel, Antalya-Konya arasındaki ulaşımda önemli bir düzelme sağlayacak; tünelin yıl sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

ANTALYA İLE KONYA ARASINDAKİ ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK ALACABEL TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARINI KAPSAYAN TOPLAM 19,2 KİLOMETRELİK DEV PROJEDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ.