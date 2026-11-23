Iğdır'da sağanak sonrası yer yer görüşü 1 metreye düşüren sis

Pazar günü etkili olan sağanak yağışın ardından Iğdır’da haftanın ilk gününde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kent genelini kaplayan sis, özellikle yüksek kesimlerde ve kara yollarında görüş mesafesinin hızla düşmesine yol açtı. Vatandaşlar ve sürücüler, sabah saatlerinde görüşün azalması nedeniyle trafikte güçlük yaşadı.

ulaşımda görüş mesafesi ciddi oranda azaldı:

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesine ve trafikte temkinli davranmasına neden oldu. Yetkililer, sürücüleri mümkünse zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya ve gerektiğinde hızlarını düşürerek takip mesafesini artırmaya çağırdı.

hava tahmini ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Iğdır’da bugün yağışlı hava etkili olmaya devam edecek ve hava sıcaklığının gündüz en yüksek 13 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Salı günü için çok bulutlu, çarşamba günü ise yeniden yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Öğle saatlerine doğru şehir merkezinde sis etkisini büyük ölçüde kaybetse de bazı mahallelerde sisli hava öğleden sonra da yer yer sürebilir.

IĞDIR'DA PAZAR GÜNÜ ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, HAFTANIN İLK GÜNÜNDE YERİNİ SİSE BIRAKTI. KENT GENELİNİ KAPLAYAN SİS BULUTU, ÖZELLİKLE IĞDIR-DOĞUBAYAZIT KARA YOLUNDA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.