yapılan çalışmalar:

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı üç mezrada yürüttükleri asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak yolları vatandaşların kullanımına açtı.

Çalışmada bitümlü sıcak karışım (BSK) yöntemi uygulandı. Yenilenen yollar arasında Bağdaş köyü Kayakonak Mezrası'nda 3,5 kilometre, Beşpınar köyü Kilimli Mezrası'nda 2,1 kilometre ve Karabağ Mezrası'nda 3,0 kilometre asfalt yer alıyor; toplam uzunluk 8,6 kilometreyi buldu.

bölgesel etkiler ve hedef:

Yetkililer, yapılan çalışmaların bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Yenilenen yolların özellikle kış koşullarında ve tarımsal ulaşımdaki güçlüklerin azalmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Hakkari İl Özel İdaresi'nin il genelinde köy ve mezraların ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YÜKSEKOVA'DA ÜÇ MEZRADA YÜRÜTTÜĞÜ BSK ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK TOPLAM 8,6 KİLOMETRELİK YOLU VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNDU.