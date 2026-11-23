Tendürek Geçidi'nde kapanma ve yardım çalışması

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi, etkili yağış nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kapanma sırasında yolda kalan sürücüler beklemek zorunda kaldı ve bölgedeki ekipler durumla ilgili hızlı müdahalede bulundu.

Kızılay Muradiye Şubesi'nin müdahalesi:

Türk Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, yolun kapanmasının ardından bölgeye intikal ederek mahsur kalan tır şoförleri ile diğer sürücüleri ziyaret etti. Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindekiler, beklemek zorunda kalanlara kumanya desteği sağladı ve ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.

Yolun açılması ve bölgeye destek:

Kızılay ekiplerinin çalışması sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan müdahalelerin ardından yol kısa süre içerisinde yeniden trafiğe açıldı. Kızılay Muradiye Şubesi, bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.

VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİ İLE AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN TENDÜREK GEÇİDİ’NDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ NEDENİYLE YOL BİR SÜRELİĞİNE ULAŞIMA KAPANIRKEN, YOLDA MAHSUR KALANLARA İSE TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ TARAFINDAN KUMANYA DESTEĞİ VERİLDİ.