Alacabel tüneli Konya-Antalya ulaşımını daha güvenli ve 20 dakika kısaltacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Alacabel geçişinde inşa edilen tünel projesi tamamlandığında Konya ile Antalya arasındaki ulaşımda belirgin bir iyileşme sağlanacak. Çift tüp olarak inşa edilen tünelin kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanmış olup, asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Altyapı ve teknik özellikler:

Proje kapsamında tünel, 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak planlandı. Tünel ve bağlantı yollarının uzunluğu, 11,8 kilometrelik bağlantı yolları dahil edildiğinde toplam 19,2 kilometreye ulaşıyor. İnşa edilecek yol, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tasarlanıyor. Bakan Uraloğlu, tünelin mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçtiğini belirterek özellikle kış şartlarında ulaşım güvenliğinin artırılacağını vurguladı.

Ekonomik ve çevresel etkiler:

Uraloğlu'nun verdiği rakamlara göre, Alacabel Tüneli ile mevcut güzergâhın 7 kilometre kısalması öngörülüyor; bu kısalma sonucunda Konya-Antalya arasındaki seyahat süresi 20 dakika azalacak. Projenin yıllık ekonomik faydaları ise zamandan 768 milyon lira ve akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere toplam 910 milyon lira tasarruf olarak hesaplanıyor. Ayrıca yıllık karbon emisyonunda 7 bin 151 ton azalma bekleniyor.

Bu değişiklikler, sürücülerin zamandan ve yakıttan tasarruf etmesini sağlarken, kış aylarında yaşanan ulaşım aksaklıklarını azaltarak bölgesel erişilebilirliği güçlendirecek. Proje, mevcut hattın zorlu coğrafi koşullarını dikkate alarak hem işletme maliyetlerini düşürmeyi hem de trafik güvenliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

Ulaştırma yatırımlarının yerel ekonomiye ve çevreye etkileri dikkatle ölçülürken, Alacabel Tüneli için açıklanan ölçü ve tasarruf rakamları projenin önceliklerini net biçimde ortaya koyuyor. İnşaat sürecindeki asfalt çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, güzergâhın kullanıma açılması sonucu beklenen kazanımlar somutlaşacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ALACABEL TÜNELİ’NİN TAMAMLANMASIYLA ANTALYA-KONYA ARASI SEYAHAT SÜRESİNİN 20 DAKİKA, GÜZERGÂHIN İSE MEVCUT YOLA GÖRE 7 KİLOMETRE KISALACAĞINI BİLDİRDİ.