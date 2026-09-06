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Alacabel tüneliyle konya-antalya hattında zaman ve maliyet avantajı sağlanacak

Alacabel Tüneli tamamlandığında Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak, güzergâh 7 km kısalacak; yıllık 910 milyon lira tasarruf ve 7 bin 151 ton azalma hedefleniyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Alacabel tüneliyle konya-antalya hattında zaman ve maliyet avantajı sağlanacak

Alacabel tüneliyle konya-antalya ulaşımında dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Alacabel'de inşa edilen tünel çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem seyahat süresinde hem de güzergâh uzunluğunda belirgin bir kısalma olacağını ve bunun ekonomik ile çevresel katkılar sağlayacağını belirtti.

tünelin teknik özellikleri:

Proje kapsamında Alacabel Tüneli, 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak planlandı. Bakanlığın açıklamasına göre kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanmış olup, tünelde asfaltlama çalışmaları sürüyor. Tünelin bağlantı yolları 11,8 kilometre uzunluğunda olup, tünel ve bağlantı yollarının toplam uzunluğu 19,2 kilometreyi buluyor. Yapım standardı olarak ise projede bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol esas alınıyor.

güzergâh ve iklim koşullarına etkisi:

Alacabel projesi mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağıdan geçecek. Bakan Uraloğlu, bu özellik sayesinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçileceğini, böylece Konya ile Antalya arasında daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanacağını vurguladı. Yeni hat ayrıca sürücülere daha stabil bir sürüş profili sunarak trafik güvenliğine katkı yapmayı hedefliyor.

ekonomik ve çevresel kazanımlar:

Bakanlığın hesaplamalarına göre Alacabel Tüneli ile seyahat süresi 20 dakika kısalırken, güzergâh uzunluğu mevcut yola göre 7 kilometre azalacak. Bu değişiklikler yıllık bazda zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere toplam 910 milyon lira tasarruf öngörülüyor. Ayrıca projenin karbon emisyonlarını yılda 7 bin 151 ton azaltması bekleniyor. Uraloğlu, bu sonuçların hem bireysel sürücüler hem de bölge ekonomisi için somut faydalar sağlayacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu: &quot;Konya - Antalya arasında seyahat süresi ile 20 dakika kısalacak&quot;

Bakan Uraloğlu: "Konya - Antalya arasında seyahat süresi ile 20 dakika kısalacak"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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