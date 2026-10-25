Spil mahalle sakinleri doğalgazın çözülmesinde Semih Balaban'a teşekkür etti

Spil Mahallesi'nde teşekkür toplantısı yapıldı

Uzun süredir doğalgaz mağduriyeti yaşayan Spil Mahallesi sakinleri, sorunların çözümü için girişimlerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve belediye ekibine teşekkür etmek için bir araya geldi. Mahallede düzenlenen toplantıya muhtarlar, belediye yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda kimler vardı:

Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, belediye başkan yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci, Seyit Ali Özmen ve Yusuf Ataç, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini hazır bulundu.

Çözüm sürecinin ayrıntıları:

Vatandaşların anlattığı yıllık mağduriyetin ardından Yunusemre Belediyesi, 2026 yılında sorunu gidermek üzere harekete geçti. Belediye meclisinden, doğalgaz mağduriyetinin giderilmesi ve ileride doğabilecek deplase bedellerinin karşılanması hususunda karar alındı. Bu adım, mahallede doğalgazın yaygınlaştırılmasını ve ileride ortaya çıkabilecek maliyetlerin belediye tarafından üstlenilmesini güvence altına aldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Barış Baş, mahallenin uzun yıllardır devam eden mağduriyetinin sona erdiğini vurgulayarak, "Mahallemizde uzun yıllardır doğalgaz mağduriyeti yaşıyoruz. Yol problemi yaşıyoruz. Bu mağduriyetlerimizin giderilmesinde Semih Başkanımızın ve Yunusemre Belediyemizin büyük katkıları oldu. Sesimizi duyup sorunumuzu çözen başkanımıza ve ilgili tüm personele teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Semih Balaban ise konuşmasında çalışmanın ortak çaba sonucu gerçekleştiğini belirtti. Balaban, mahalleye doğalgaz getirme sözünü hatırlatarak, "Buraya 11 ya da 12. gelişim. Hiçbir zaman halktan kopmadık. Biz muhtarlarımızın da halkımızın da emrindeyiz." dedi. Ayrıca doğalgaz yetkilileriyle yürütülen görüşmelerde Aksa firmasının yol gösterdiğini ve imar farklılıkları nedeniyle doğabilecek deplase ihtiyaçları için meclis kararının alınmasının önemine dikkat çekti.

Balaban, sürecin belediyenin öncülüğünde ilerlediğini, meclis kararlarıyla güvence sağlandığını ve tüm siyasi partilerin oylamada destek verdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni Parti İlçe Başkanı Yalçın Arcak da toplantıda Belediye Başkanı Balaban’ın çözüm odaklı yönetim anlayışını överek partilerinin vatandaşın yanında olduğunu vurguladı. Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç ise belediyenin bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve uygulamanın mahalleye sağlayacağı faydaları anlattı.

Toplantı, mahalle halkının yoğun katılımı ve yetkililere iletilen teşekkürlerle sona erdi. Vatandaşlar, alınan meclis kararları ve belediyenin taahhütleri sayesinde doğalgaz mağduriyetinin geri dönülemez şekilde çözüldüğünü ifade etti.

UZUN ZAMANDIR MAĞDURİYET YAŞAYAN SPİL MAHALLESİ SAKİNLERİ, DOĞALGAZ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN’A TEŞEKKÜR TOPLANTISI DÜZENLEDİ. MAHALLE HALKININ YOĞUN KATILIM GÖSTERDİĞİ TOPLANTIDA VATANDAŞLAR, BAŞKAN BALABAN’A DOĞALGAZ KONUSUNDAKİ ÇABALARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.