Alaca'da telefonla dolandırılan yaşlı kadının ziynet eşyalarıyla ilgili iki kişi tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde 21 Ağustos günü gerçekleşen dolandırıcılık olayında, 64 yaşındaki R.A. telefonla arayan kişiler tarafından kandırıldı. Dolandırıcılar kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak kadının teslim ettiği ziynet eşyalarını ele geçirdi. Eşyaların toplam değeri yaklaşık 3 milyon 865 bin lira olarak kaydedildi.

soruşturmanın detayları:

R.A.'nın dolandırıldığını anlaması ve suç duyurusunda bulunmasının ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayla bağlantılı 25 ayrı noktadan alınan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yaklaşık 350 saatlik görüntüyü değerlendirdi ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

operasyon ve adliyeye sevk:

Tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda Şanlıurfa ve Karaman'da H.T., H.T. ve A.Ö. gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.E. ise daha önce gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Alaca Adalet Sarayı'na sevk edildi; mahkeme sonucu iki şüpheli tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer benzer dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor.

Çorum'da vatandaşın 3 milyon 865 bin lira dolandırılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı