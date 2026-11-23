Van'da çiçekçiler öğretmenler gününe hazırlıklarını tamamladı

Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde çiçekçilerde hareketlilik arttı. Öğretmenlerine teşekkürlerini çiçekle göstermek isteyen vatandaşların yöneldiği dükkanlarda esnaf, özel gün için hazırlıklarını tamamladığını ve çeşitli alternatifleri müşterilere sunduğunu belirtti.

Hazırlık ve talep eğilimleri:

İşletme sahibi Kadir Can hazırlıklarını yaklaşık bir haftadır sürdüklerini söyledi. Can, farklı zevklere ve bütçelere uygun çok sayıda ürün hazırladıklarını, en çok tercih edilenlerin ise buket ve canlı saksı çiçekleri olduğunu ifade etti. Müşteri yoğunluğunun özellikle son güne kayması halinde yaşanabilecek aksamalara dikkat çeken Can, vatandaşlara siparişlerini erkene almalarını tavsiye etti.

Can, işletmede hareketliliğin başladığını, hizmete hazır olduklarını ve dükkanlarının yeni olması nedeniyle fiyatları uygun tutmaya özen gösterdiklerini söyledi. Ayrıca Öğretmenler Günü'ne özel indirim uyguladıklarını belirterek müşterileri çiçek çeşitlerini değerlendirmeye davet etti.

Saksı çiçeklerinin tercih edilme nedenleri:

Çiçek seçiminde kalıcılığın önemli olduğunu vurgulayan Can, buketlerde kullanılan malzemelerin israf edilmediğini ve uygun koşullarda muhafaza edildiğini anlattı. Can, canlı saksı çiçeklerinin daha uzun süre dayanması ve kullanım ömrünün daha uzun olmasının onları farklı bir alternatif haline getirdiğini kaydetti.

Kadir Can, ayrıca sektörde yaklaşık 11 yıldır olduğunu belirtti. Vatandaşlara, yoğunluğun son güne kalmaması için planlı hareket etmeleri ve siparişlerini erkene almalarını önerdi. Esnafın çağrısı, hem hazırlık sürecinin kolaylaşmasını hem de alıcıların istedikleri çiçeklere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Van'daki çiçekçilerdeki hareketlilik, kent genelinde Öğretmenler Günü'ne yönelik hazırlıkların bir göstergesi olarak öne çıkıyor; esnaf, talebe göre stok ve hizmet düzenlemelerini sürdürüyor.

VAN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇİÇEKÇİLERDE HAREKETLİLİK YAŞANIRKEN, ESNAF HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARA SİPARİŞLERİNİ SON GÜNE BIRAKMAMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU.