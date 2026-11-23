Sarıkaya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 24 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere şükranlarını sundu. Mesajında, 24 Kasım 1928 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını kabul ettiği günün önemine değindi ve öğretmenliğin toplum için taşıdığı anlamı vurguladı.

öğretmenliğin toplumsal rolü:

Sarıkaya, öğretmenlik mesleğini bilgi, sabır, sevgi ve özveri temelleri üzerine kurulu, maddi karşılığı ile ölçülemeyecek kadar onurlu bir görev olarak nitelendirdi. Öğretmenlerin gençleri milli ve manevi değerlere bağlı, çağın gereklerine uygun bireyler olarak yetiştirdiklerini belirtti ve bu mesleği toplumun en itibarlı ve sorumluluk sahibi gruplarından biri olarak tanımladı.

eğitimde kararlılık ve teşekkür:

Devletin nitelikli eğitim ve öğretmenlerin mesleki itibarının güçlendirilmesi yönünde süregelen çalışmalarına dikkat çeken Sarıkaya, öğretmenlerin bilgi ve emeğinin ülkenin kalkınmasında temel yapı taşları olduğunu ifade etti. Tüm şartlar altında görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Sarıkaya, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile görev uğruna şehit düşen öğretmenleri saygı ve rahmetle andı; Araban ilçesinde ve ülke genelinde görev yapan ile emekli öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ARABAN İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ATİLLA SARIKAYA, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.