Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 24 Kasım mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere şükran ve takdirini iletti. Kaya, mesajında öğretmenliğin sabır, sevgi ve hoşgörü gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün önemi ve günün anlamı:

Mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği bu tarihin Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Kaya, bu günün hem anma hem de öğretmenlerin toplumdaki rolünün takdir edilmesi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Araban ve ülke genelindeki öğretmenlere teşekkür:

Kaya, eğitimdeki değişen ihtiyaçlara işaret ederek bilgi üretimi, geliştirilmesi ve yeni nesillere aktarılmasında en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü ifade etti. Devletin eğitimli insan gücünün yetiştirilmesi için kaynaklarını seferber ettiğini belirten Kaya, Araban ilçesinde ve ülke genelinde görev yapan öğretmenlerin fedakârlıklarına dikkat çekti ve onlara şükranlarını sundu.

Mesajında ayrıca, öğretmenlerin vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini öğrencilere aşılamalarının önemine vurgu yapan Kaya, hak, adalet, sevgi ve saygı gibi değerlerin yeni nesillere aktarılmasında öğretmenlerin rolünü öne çıkardı. Emekli öğretmenlere sağlıklı bir ömür dileyen Kaya, görevi başındaki tüm öğretmenlerin ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Son olarak, ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı ve rahmet dileklerini ileten Kaya, öğretmenliğin maddi karşılığı ölçülemeyecek kadar kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha vurguladı ve onların fedakâr çalışmaları için teşekkür etti.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜTEAHHİT MEHMET KAYA, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.