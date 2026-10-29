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Ankara'da Mamak gecesinde pompalı silahla kavga görüntülendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece çıkan tartışma pompalı silahla kavgaya dönüştü; bir kişi hafif yaralandı, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'da Mamak gecesinde pompalı silahla kavga görüntülendi

Olayın gelişimi:

Olay, 3 gün önce Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflardan biri yanında bulundurduğu pompalı silah ile diğerine ateş açmaya kalkıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi saldırganın önüne geçerek 'Beni vur' dedi. Saldırgan şahıs, ateş açmadan olay yerinden ayrılırken çıkan arbedede bir kişi hafif yaralandı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Silahlı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer yaşananların nedenini ve olayın tüm ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara’da sopalı, silahlı kavga kamerada

Ankara’da sopalı, silahlı kavga kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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