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Gediz'de yapay zeka laboratuvarı ile üretime odaklı eğitim başladı

Gediz MYO bünyesindeki yeni Yapay Zeka Laboratuvarı, yerel yönetim ve oda iş birliğiyle kuruldu; öğrenciler teoriyi bırakıp uygulamayla üretime katılacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gediz'de yapay zeka laboratuvarı ile üretime odaklı eğitim başladı

Gediz MYO'da yapay zeka laboratuvarı hizmete açıldı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu, Türkiye genelindeki meslek yüksekokulları arasında bir ilke imza atarak Yapay Zeka Laboratuvarını hizmete açtı. Tesis, Gediz Belediyesi, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ile Gediz Meslek Yüksekokulu iş birliğinde hayata geçirildi ve açılış törenine Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

laboratuvarın hedefleri:

Kurulan tesis, meslek yüksekokulu düzeyinde Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Laboratuvarın temel hedefi, yapay zeka teknolojilerini tüketim odaklı kullanımdan çıkarıp üretim odaklı bir yapıya dönüştürmek olarak belirlendi. Açık kaynak yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik altyapı sunulacak; bu sayede başta TUBİTAK, BAP ve Teknofest gibi proje süreçlerinde akademik çalışmaların hız kazanması planlanıyor.

öğrenci eğitimi ve yerel katkılar:

Yetkililer, laboratuvar sayesinde Gediz MYO öğrencilerinin yapay zekayı yalnızca teoride öğrenmekle kalmayıp, deneyimleyerek uygulayacakları ve kendi projelerinde hayata geçireceklerinu vurguladı. Proje sorumluları, büyük şehirlerde sunulan imkanların Gediz'deki gençlere de sağlanmasının kent için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Laboratuvarın tüm maliyetleri Gediz Belediyesi ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılandı. Yerel yönetim ile üniversite arasındaki bu iş birliğinin, ilçe sanayisine, esnafına, tarımına ve kamu kurumlarına nitelikli bireyler kazandıracağı ifade edildi. Projenin, Gediz'in eğitime verdiği değerin somut bir göstergesi olduğu vurgulandı.

GEDİZ MYO BÜNYESİNDE KURULAN MODERN LABORATUVARIN AÇILIŞI, TÖRENLE YAPILDI.

GEDİZ MYO BÜNYESİNDE KURULAN MODERN LABORATUVARIN AÇILIŞI, TÖRENLE YAPILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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