Dolar 48,2670 -0,01%
Euro 56,0343 +0,17%
Bist 14.072,17 -1,10%
Altın Gram 6.875,95 +0,78%
EUR/USD 1,1600 +0,06%
Brent Petrol 93,82 -0,88%
--°

Alacak tartışması Selçuklu caddesinde bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Konya Selçuklu'da alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 43 yaşındaki Volkan K. sağ göğsünden bıçaklandı; şüpheli 40 yaşındaki Zekeriya D. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 16:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Alacak tartışması Selçuklu caddesinde bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Alacak verecek tartışması Selçuklu Caddesi'nde kavgaya dönüştü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Zekeriya D. ile 43 yaşındaki Volkan K. cadde üzerinde karşılaştı. İlk etapta sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, fiziksel arbede sırasında Volkan K. sağ göğsünden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan K., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olayda elinden ve kolundan hafif şekilde yaralanan şüpheli Zekeriya D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin incelemesi ve başlatılan tahkikat sürüyor; alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda soruşturma derinleştiriliyor.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT SÜRÜYOR.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı
images

İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamera...
images

Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yan yol manevrası kazaya yol açtı: 1...
images

Husumet kavgası tırla sonuçlandı: iki araç arasında kalan kişi ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Dev bül 20 santimetre büyüklüğünde çıktı: akciğer ameliyatla kurtarıldı

İskenderun’dan son kareler: Tuğberk İmamoğlu'nun limandan çıkışı güvenlik kamerasında

Köy yolları modernleşiyor: Ağaçören Camili yolu asfalta kavuştu

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı