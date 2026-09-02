Alacak tartışması Selçuklu caddesinde bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Alacak verecek tartışması Selçuklu Caddesi'nde kavgaya dönüştü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Zekeriya D. ile 43 yaşındaki Volkan K. cadde üzerinde karşılaştı. İlk etapta sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, fiziksel arbede sırasında Volkan K. sağ göğsünden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan K., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olayda elinden ve kolundan hafif şekilde yaralanan şüpheli Zekeriya D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Volkan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin incelemesi ve başlatılan tahkikat sürüyor; alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda soruşturma derinleştiriliyor.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT SÜRÜYOR.