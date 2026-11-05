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İnşaat kazısında toprak kayması: Bahçelievler'de iki kişi göçük altında

Bahçelievler İbrahim Çallı Sokak'ta bir inşaat kazısında toprak kaydı: 2 kişi göçük altında kaldı. Polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri arama başlattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:49

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnşaat kazısında toprak kayması: Bahçelievler'de iki kişi göçük altında

İnşaat kazısında toprak kayması: Bahçelievler'de iki kişi göçük altında

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde öğle saatlerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olay, İbrahim Çallı Sokak üzerinde kaydedildi ve 2 kişi toprak altında kaldı.

olay yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, arama kurtarma ekipleri göçük altındaki kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

arama kurtarma çalışmaları ve görüntüler:

Ekipler, güvenli kazı teknikleri ve gerekli ekipmanla müdahaleyi sürdürüyor. Devam eden arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Göçük altındaki iki kişinin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE BİR İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. TOPRAK...

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE BİR İNŞAATIN TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. TOPRAK ALTINDA KALAN 2 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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