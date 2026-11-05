Mahkemeden karar: yeni doğan bebeğe şiddet uygulayan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis

Olayın kaydedilmesi ve soruşturma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde 2021 yılında doğan Deniz Esin Bozoklar'a kan alma işlemi sırasında şiddet uygulandığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntüler sonrası başlatılan soruşturma sonucu hemşire Hazel Dırık B. hakkında kasten yaralama iddiasıyla dava açıldı.

Görüntüler ve deliller:

Savcılık dosyasında güvenlik kamerası kayıtları ile adli tıp raporları delil olarak yer aldı. Olayın ardından Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hemşire hakkında kasten yaralama suçundan dava sürdürülürken, dosya kapsamındaki teknik ve tıbbi raporlar da mahkemece değerlendirildi.

Duruşma süreci ve savunmalar:

Duruşmalarda sanık ve vekil avukatları hazır bulundu; tutuklu sanık Hazel Dırık B. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı ve önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatini talep etti. Mahkemede pişman olduğunu belirten sanık, bebek Deniz Esin Bozoklar'dan, ailenin fertlerinden, meslektaşlarından ve Türk milletinden özür diledi; bebeğin engelli kalması ile kendi eylemi arasında illiyet bağı olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanığın kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevini kötüye kullanarak ve kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçunu işlediği kanaatine vardı. Heyet, Hazel Dırık B.'yi bu suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve samimi ve ciddi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdir indirimi uygulanmadı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karar, dosyadaki görüntüler, adli tıp raporları ve duruşma kayıtları ışığında verildi; yargı süreci Kahramanmaraş Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı.

OLAY ANI (ARŞİV)