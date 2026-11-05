Zaporijya'daki insani yardım noktasına saldırıda ölü sayısı 42’ye yükseldi

Zaporijya'daki insani yardım noktasına saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde, Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan bir okula düzenlenen hava saldırısında can kaybı artarak 42'ye yükseldi. Yerel yetkililer, enkaz altında 33 kişinin daha olabileceğini belirtiyor ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

saldırının ayrıntıları:

Ukrayna Ulusa Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre saldırı 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Rus ordusunun Komyshuvakha'ya en az dokuz hava saldırısı düzenlediği, ilk olarak FAB-500 güdümlü hava bombalarının, ardından da FAB-3000 tipi bombaların kullanıldığı bildirildi. Açıklamada saldırıda kullanılan bombalar arasında 3 tonluk bir FAB bulunduğu ve bunun yaklaşık 1.4 ton patlayıcı taşıdığı vurgulandı.

resmi açıklamalar ve devam eden çalışmalar:

Olayın ardından Zaporijya bölgesinde 3, 4 ve 5 Kasım günleri yas ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının Komyshuvakha ve çevresindeki Ukrayna askeri birliklerini hedef aldığını, operasyonda 25 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü açıkladı. Bu iki farklı açıklama, sivil ve askeri hedeflere ilişkin iddiaların çatışmasına neden oluyor.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer, sivil kayıpların kesinleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Olay, insani yardım operasyonlarının güvenliği ve uluslararası insani hukuk açısından yakından takip ediliyor.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi, enkaz altında 33 kişinin daha kaldığı tahmin ediliyor.