tofaşın takla attığı kazada yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Gazipaşa'da gece yarısı meydana gelen trafik kazası

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Alanya istikametinden Gazipaşa'ya giden bir otomobil yol kenarındaki beton bariyere çarpıp takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerindeki ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaptı.

kaza ve araçtaki durum:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Emre Ç. yönetimindeki 07 BBK 731 plakalı Tofaş marka otomobil, Kahyalar Mahallesi Harçbel mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce beton bariyere çarptı, ardından takla atarak sürüklendi. Araçta bulunan iki kişi güçlükle çıkarıldı ve ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

yaralıların tedavisi ve ölüm:

Olayda sürücü Emre Ç. yaralanarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve tedavisi burada devam ediyor. Yolcu İbrahim Özdemir ise ağır yaralı olarak ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İbrahim Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak bölge ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve polis soruşturması başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin tahkikatın sürdüğünü bildirdi ve olayla ilgili delillerin toplanması işlemine devam ediliyor.

OLAY YERİ