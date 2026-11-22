Olayın gelişimi:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Bakılar Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre Hasan Ergün (66), eşi Fatma Ergün (57)'ü tüfekle vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

Olayı fark eden bir komşunun ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı çift, ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Müdahale ve hastane:

Her iki yaralı da Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Ergün ve Fatma Ergün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde delil çalışmaları yapıldığı, olayın kesin seyri ve nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Antalya'da yaşlı adam karısını öldürüp yaşamına son verdi