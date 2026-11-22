bahçede beklenmedik misafir

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir evin bahçesine sık sık gelen tilki, bölge sakinleri arasında ilgi odağı haline geldi. Ev sahibi Evren Turan, hayvana 'Boncuk' adını verdi ve karşılaştıklarında onunla sohbet etmeye başladı. Bu anlar, doğal yaşam ile insan arasındaki beklenmedik yakınlığın küçük ama etkileyici bir örneğini oluşturdu.

tilki 'Boncuk' ile sıcak diyalog:

Turan'ın tilkiye söylediği 'Boncuk hoş geldin. Ne yapıyorsun? Acıktın mı? Birazdan gel, yemek vereyim' sözleri, karşılaşmanın samimi tonunu ortaya koydu. Ev ile doğa arasındaki bu tür etkileşimler, hem hayvan davranışları hem de insanların hayvanlara yaklaşma biçimleri üzerine düşündürücü görüntüler sunuyor.

doğayla kurulan güvenin etkisi:

İnsan ve yabani hayvan arasında kurulan bu tür temaslar nadir ve dikkat çekicidir; izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturan görüntüler, doğanın küçük güzelliklerini hatırlatıyor. Boncuk ile Evren Turan arasındaki bu samimi anlar, mahalle sakinlerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekti ve izleyenlere sıcak bir anı bıraktı.

Bu olay, kent ve kırsal yaşamın kesiştiği noktalarda yaşanan olumlu etkileşimlere dair bir örnek sunuyor. Basit bir bahçe karşılaşması, doğru yaklaşım ve sabırla hayvanlarla güvene dayalı ilişkiler kurulabileceğini gösterdi.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNE SIK SIK GELEN "BONCUK" ADI VERİLEN TİLKİ