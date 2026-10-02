Alacalı dönemde hasat zeytinyağı kalitesini belirliyor

zeytinde doğru hasat zamanı:

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, kaliteli zeytinyağı üretiminde hasat zamanının kritik olduğunu vurguladı. Kıvrak'a göre en önemli ayrım "erken hasat" ifadesinin yanlış anlaşılmaması; bunun yerine hedeflenen ideal hasat dönemi olmalıdır.

Kıvrak, ideal dönemi şöyle tanımladı: "Erken hasattan esas kastımız ideal hasat dönemidir. Bu da zeytinin yeşilden pembeye döndüğü alacalı dönemdir" ve bu aşamada ağacın üzerinde hem yeşil hem de siyaha dönmeye başlayan taneler bulunduğunu söyledi.

olgunluk belirtileri ve hasat zamanı:

Dr. Kıvrak, zeytin olgunlaştıkça çekirdeğin etten ayrılmasının meyvenin olgunlaşmasının önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Bu fiziksel değişim, işleme sırasında yağın bileşiminde ve veriminde belirleyici rol oynuyor.

neden tam yeşilken toplamak ideal değil:

Kıvrak, zeytinin tamamen yeşil olduğu dönemde polifenol ve uçucu bileşenlerin yüksek olabildiğini ancak yağ bileşiminin henüz tam gelişmediğini belirtti. Alacalı dönemde toplandığında ise sabit ve uçucu yağ bileşenleri açısından daha dengeli bir profil yakalandığını söyledi.

Ayrıca geçmiş uygulamalara dikkati çekerek, taş değirmenlerin kullanıldığı dönemlerde hasadın ve yağ üretiminin Şubat-Mart aylarına kadar uzadığını; araştırmalar sonucunda hasat döneminin daha erkene çekildiğini hatırlattı.

skualene ve kalite vurgusu:

Kıvrak, zeytinyağındaki bileşenlerden skualene'nin zeytinin olgunlaşmasıyla arttığını belirtti. Bu nedenle kaliteli zeytinyağı üretiminde sadece "erken hasat" kavramına odaklanmak yerine, zeytinin olgunluk durumunun düzenli takip edilerek doğru zamanda hasat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak Kıvrak, üreticilerin alacalı dönemi izlemesi ve hasadı bu ideal periyotta planlaması gerektiğini söyledi; böylece yağın bileşimi, dengesi ve beklenen özellikleri korunmuş olur.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLEOLOG DR. MÜCAHİT KIVRAK, KALİTELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE HASAT ZAMANININ KRİTİK ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ERKEN HASATTAN ESAS KASTIMIZ İDEAL HASAT DÖNEMİDİR. BU DA ZEYTİNİN YEŞİLDEN PEMBEYE DÖNDÜĞÜ ALACALI DÖNEMDİR" DEDİ.