Turizm gelirinde rekor: ilk dokuz ayda 51,3 milyar dolar gelir elde edildi

turizm gelirinde güçlü toparlanma ve rekora işaret eden veriler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyreği ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin turizm sonuçlarını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Bakan Ersoy, verilerin hem çeyreklik hem de dokuz aylık toplamda rekor seviyelere işaret ettiğini vurguladı ve küresel gelişmelerin sektöre etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

gelir ve harcama verileri:

Ersoy'un paylaştığı rakamlara göre Türkiye'nin üçüncü çeyrek turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolar oldu. Ocak-Eylül döneminde ise turizm geliri yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolar seviyesine ulaştı; bu durum hem çeyreklik hem de ilk dokuz aylık toplam gelirlerde rekor anlamına geliyor.

Ziyaretçilerin harcama eğilimleri de yükseliş gösterdi. İlk dokuz aylık dönemde tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 107,7 dolar olarak hesaplandı. Üçüncü çeyrekte bu rakam 106,9 dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 72,2 dolar oldu.

ziyaretçi profili ve kalış süreleri:

2026 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 23 milyon 374 bin olarak açıklanırken, yılın ilk dokuz ayında ağırlanan toplam ziyaretçi sayısı 49 milyon 132 bin oldu. Ocak-eylül döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu (5,70 milyon), Almanya (5,17 milyon) ve Birleşik Krallık (3,20 milyon) olarak yer aldı. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10,69 gece, ilk dokuz aylık dönemde ise 10,34 gece olarak bildirildi.

bölgesel riskler, ulaşımdaki baskılar ve Türkiye'nin konumu:

Bakan Ersoy, yılbaşından bu yana uluslararası seyahat hareketliliğini etkileyen çatışmalar, artan gerilimler ve hava sahası kısıtlamalarının ulaşım ağlarında aksamalara neden olduğunu vurguladı. Bazı hatlarda seferlerin askıya alınması, uçuş güzergâhlarındaki değişiklikler ve enerji fiyatlarının sebep olduğu maliyet artışlarının seyahat talebi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Buna karşın Ersoy, Türkiye'nin güçlü devlet yapısı, diplomatik kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çabalar sayesinde bir istikrar adası olarak öne çıktığını, uluslararası ulaşım bağlantıları, turizm altyapısı ve hizmet kalitesinin misafir ağırlamaya devam ettiğini ifade etti.

tanıtım, ürün çeşitliliği ve krizlere karşı bağışıklık:

Ersoy, 2018'den itibaren sektörün krizlere karşı dayanıklılığını artıracak adımların atıldığını, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım faaliyetlerinin sürekli ve sistemli bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Kaynak pazarların genişletilmesi ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesinin bu yaklaşımın temelini oluşturduğunu belirtti. Kültür, arkeoloji, gastronomi, spor, sağlık, kongre ve doğa turizmi gibi farklı alanların talebe cevap verme kapasitesini artırdığına dikkat çekildi.

Ersoy, uluslararası tanıtımda televizyon, dijital platformlar, açık hava mecraları ve küresel seyahat mecralarının birlikte kullanıldığını anlattı. Dijital kampanyalarla 74 ülkede 7,1 milyar gösterim elde edildiğini, Kapadokya, Bodrum, Güneydoğu, İzmir, Ankara ve Doğu Karadeniz gibi bölgeleri konu alan yeni yapımlarla mini dizi modelinin büyüdüğünü ve 2025-2026 dönemindeki on mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim sağladığını paylaştı.

sektör iş birliği ve gelecek öncelikleri:

Bakan, tanıtım faaliyetlerini ulaşım imkanlarıyla entegre ettiklerini; başta Türk Hava Yolları olmak üzere hava yolu sektörü ve tur operatörleriyle rezervasyon eğilimleri, uçuş planlamaları ve kapasite ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi, istihdam desteği ve konaklama vergisi indiriminin sektörün yanında yer aldığını; işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırma ve istihdamı koruma adımlarının öncelikli olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönemde ana pazarlardaki konumu korurken Amerika, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya gibi büyüme potansiyeli yüksek bölgelerde çalışmaların yoğunlaştırılacağı, doğrudan uçuş sayısını artırma ve ek koltuk kapasitesi oluşturma hedefiyle hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerinin sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca veri ve yapay zekâ uygulamalarından daha etkin yararlanılarak talep ve tercih değişimlerinin yakından izleneceği ifade edildi.

Ersoy değerlendirmesini, "Ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak, tanıtım gücümüzü geliştirmek ve sektörümüzün krizlere karşı bağışıklığını güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını bugün görüyoruz" sözleriyle tamamladı ve Türkiye'nin turizm potansiyeline güvendiklerini vurguladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TURİZM VERİLERİNİN YANI SIRA KÜRESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELERİN SEKTÖRE ETKİLERİNİ, ULUSLARARASI TANITIM ÇALIŞMALARINI VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN ÖNCELİKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.