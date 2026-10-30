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Kasım vitrini: Trendyol 120 milyon ürünü Türkiye ve yurtdışına taşıyacak

Trendyol, 1 Kasım'da başlayacak Erken Fırsatlar ile başlayıp ay boyunca sürecek kampanyalarında 120 milyon ürünü Türkiye ve yurtdışı pazarlara sunacak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kasım vitrini: Trendyol 120 milyon ürünü Türkiye ve yurtdışına taşıyacak

Trendyol'un kasım kampanyası: geniş kapsamlı satış atağı

Trendyol, 1 Kasım'da başlayacak kampanya dönemine ilişkin planlarını duyurdu. Ayın ilk günlerinde 1-4 Kasım tarihleri arasında yer alacak "Erken Fırsatlar" ile hareketlenecek program, sonraki günlerde "Süper İndirim Günleri", "Gaming Festivali" ve "Efsane Günler" gibi dönüm noktalarıyla devam edecek. Platform, Kasım boyunca kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediği 120 milyon ürünle kampanyanın büyüklüğünü ve çeşitliliğini vurguluyor.

Kapsam ve kategoriler:

Trendyol, kampanya süresince moda, teknoloji, ev tekstili, kişisel bakım ve kozmetik gibi çok sayıda kategoride geniş bir ürün seçkisi sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, tüketicilere ay boyunca farklı ihtiyaçlara yönelik fırsatlar sağlarken satıcıların görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlara odaklanma:

Şirket, Kasım kampanyalarını yalnızca Türkiye ile sınırlı tutmayarak Azerbaycan, Avrupa ve Körfez pazarlarını da kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu adım, iş ortaklarının ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturması ve pazar görünürlüklerini artırması için fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Satıcılara yönelik destek ve iletişim:

Trendyol, artan talebi karşılamak üzere satıcılarına pazarlamadan finansa kadar kapsamlı destekler sağlayacağını açıkladı. Ayrıca kampanya iletişimini güçlendirmek amacıyla Türkiye ve yurt dışındaki yaklaşık 70 bine yakın influencer ağı devreye alınacak. Satıcıların kampanya hazırlıkları ise Trendyol Akademi eğitimleriyle desteklenecek; bu sayede hem operasyonel hazırlık hem de pazarlama performansı artırılmaya çalışılacak.

Bu yapılandırma, Trendyol'un Kasım döneminde hem tüketici talebini karşılamaya hem de satıcı ortaklarının satış ve uluslararası görünürlük hedeflerini desteklemeye odaklandığını ortaya koyuyor.

TRENDYOL, 1 KASIM&#039;DA &quot;ERKEN FIRSATLAR&quot; İLE BAŞLAYACAK KASIM KAMPANYALARINDA AY BOYUNCA...

TRENDYOL, 1 KASIM'DA "ERKEN FIRSATLAR" İLE BAŞLAYACAK KASIM KAMPANYALARINDA AY BOYUNCA KULLANICILARINA FARKLI İMKANLAR SUNACAĞINI DUYURDU. PLATFORM, BU DÖNEMDE 120 MİLYON ÜRÜNÜ KULLANICILARIYLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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