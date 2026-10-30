arıtılmış atık suyla kuraklığa karşı dijital çözüm: Sarıgöl pilotu

Manisa, atık suyu tarımda kullanmak için uluslararası projeye ortak oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadelede alternatif su kaynakları üretmeyi amaçlayan AFarEdge Projesi'nin ortakları arasına katıldı. Proje, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı tarafından destekleniyor ve toplam 8,76 milyon avro hibe desteği sağlandı. Koordinasyonu Finlandiya'daki Centria Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, yapay zekâ, sensör teknolojileri ve uç bilişim uygulamalarıyla tarımsal sulamada su verimliliği artırılacak.

Sarıgöl'deki pilot uygulamanın hedefleri:

Sarıgöl Atıksu Tesisi'nde gerçekleştirilecek pilot uygulama ile arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada güvenli ve verimli şekilde yeniden kullanımı test edilecek. Uygulamanın temel amaçları arasında, küresel iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık riskine karşı alternatif su kaynağı oluşturmak ve mevcut su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak yer alıyor. Teknik çalışmalar MASKİ tarafından yürütülecek, proje koordinasyonu ve uluslararası iletişim Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanacak.

Uluslararası iş birliği ve saha testleri:

Projede Finlandiya, Portekiz, Avusturya, İspanya, Hollanda, İsviçre, Fransa ve Türkiye olmak üzere 8 ülkeden toplam 36 uluslararası ortak yer alıyor. Türkiye tarafında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye ek olarak Ege Üniversitesi, Ergünler (ERARGE) ve Bitnet projede görev alıyor. AFarEdge açılış toplantısı 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde Finlandiya'da yapıldı ve MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili Onur Artan Manisa heyetini temsil etti.

Proje Eylül 2026'da başlayıp 36 ay sürecek; bu süreçte geliştirilen dijital çözümler farklı sahalarda test edilecek ve Sarıgöl pilotundan elde edilecek veriler, su yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak. Yapay zekâ ve sensör tabanlı izleme sistemleri sayesinde sulama verimliliğinin arttırılması ve su kalitesinin sürekli denetlenmesi hedefleniyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ARITILMIŞ ATIK SUYUN TARIMSAL SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI İÇİN ULUSLARARASI PROJE BAŞLATILDI. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 8,76 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ ALAN AFAREDGE PROJESİ KAPSAMINDA, YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE SU VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI, KURAKLIĞA KARŞI ALTERNATİF SU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.