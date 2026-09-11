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Gölbaşı'nda rüzgarla yayılan yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrole alındı

İncek Taşpınar'da çıkan yangın rüzgarla yayıldı; Gölbaşı Belediyesi ve itfaiye ekiplerinin helikopter, TOMA ve dron desteğiyle alevler kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Gölbaşı'nda rüzgarla yayılan yangın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrole alındı

yangının gelişimi ve müdahale:

Gölbaşı'nın İncek Taşpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere ilk müdahale Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangının büyümesini önlemek amacıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Müdahale çalışmaları TOMA'lar, helikopterler ve dronlarla havadan ve karadan yürütülerek alevlerin kontrol altına alınması sağlandı.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrole alınırken, bölgedeki ekipler yeniden alevlenme riskini ortadan kaldırmak için soğutma çalışmalarına devam ediyor.

başkan odabaşı'nın açıklaması:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı yangına ilişkin olarak, "İncek bölgemizde çıkan yangını büyük bir hassasiyetle takip ettik. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyümesi üzerine Gölbaşı Belediyesi ekiplerimiz vakit kaybetmeden olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Özellikle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi bizim için büyük önem taşıyordu. Ekiplerimizin hızlı ve özverili müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi ve TOMA’larla birkaç koldan yangına müdahale edildiği için alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bir tarafından da dronelarla çekimler yapılarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Bununla geçmiş olsun ancak 300 dönümlük bir alanda ağaçlarımız, canlarımız yangından etkilenmiş durumda. İnşallah, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği yaparak burayı yeniden ağaçlandırırız. Gönül ister ki keşke bu yangınlar olmasa. Bu yangınlarla birlikte yetişmiş ağaçlarımız, doğal yaşam yok oluyor. Bizim için acı bir olay, gerçekten üzgünüz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Yetkililer, bölgedeki soğutma ve denetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespitine başlayacaklarını bildirdi.

GÖLBAŞI’NIN İNCEK BÖLGESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINA...

GÖLBAŞI’NIN İNCEK BÖLGESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINA GÖLBAŞI BELEDİYESİ EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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