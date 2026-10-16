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Alaca'nın temizlik filosu yeni çöp kamyonuyla güçlendi

Yeni çöp aracı Alaca Belediyesi filoya katıldı; Bakanlık desteğiyle temizlik hizmetleri daha hızlı, düzenli ve verimli yürütülecek.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alaca'nın temizlik filosu yeni çöp kamyonuyla güçlendi

Alaca'nın temizlik filosu yeni çöp kamyonuyla güçlendi

yeni araç filoya katıldı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Alaca Belediyesi'ne hibe edilen çöp toplama aracı teslim alınarak aktif hizmete başladı. Yeni aracın devreye girmesiyle ilçe genelindeki toplama ve sevkiyat işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, modern ekipmanın sahadaki iş akışını hızlandıracağını ve günlük temizlik planlarının etkinliğini artıracağını belirtti. Araç filolarının güçlenmesi, bakım ve lojistik süreçlerinde de olumlu etkiler yaratacak.

hedef ve teşekkürler:

Alaca Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada, ilçe halkına sunulan bu destek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile kurum yetkililerine teşekkür edildi.

Belediye, yeni aracın kent içi temizlik hizmetlerinde verimliliği artırmasını ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasını sağlayacağına dikkat çekerek, aracın Alaca için hayırlı olmasını diledi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ALACA BELEDİYESİ’NE HİBE EDİLEN YENİ...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ALACA BELEDİYESİ’NE HİBE EDİLEN YENİ ÇÖP TOPLAMA ARACI TESLİM ALINARAK HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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