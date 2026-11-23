Aladağ’da iki kardeşe ait evler ağır hasar gördü

Adana’nın Aladağ ilçesine bağlı Körkuyu Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, yan yana bulunan iki kardeşe ait evleri kullanılmaz hale getirdi.

yangının çıkışı ve müdahale:

İddiaya göre, M.Y. ve kardeşi A.Y., diğer kardeşleri R.Y.'ye misafirliğe gittikleri sırada, M.Y.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki A.Y.'ye ait eve sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

hasar durumu ve soruşturma:

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak her iki ev de büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADANA’NIN ALADAĞ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA YAN YANA BULUNAN İKİ KARDEŞE AİT EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.