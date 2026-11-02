Aladağlar eteklerinde sis ve güneşin buluştuğu sonbahar manzarası

Aladağlar eteklerinde mevsimlerin bir arada yaşandığı an:

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde sonbaharın son günleri, doğaseverlere farklı bir görsel şölen sundu. 3 bin 756 rakımlı Demirkazık Dağının zirvesi koyu sis ve kara yağmur bulutlarıyla örtülürken, eteklerde yer alan Çamardı ilçesi güneş ışığıyla aydınlandı. Bu zıtlık, bölgedeki doğal dokunun çeşitliliğini aynı karede gözler önüne serdi.

Drondan yakalanan ışık oyunları:

Demirkazık'ın sarp kayalıklarını kuşatan kara bulutlarla, vadilere düşen sıcak sonbahar ışığının birlikteliği dron kameralarına yansıdı. Sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının doğanın yeşiliyle harmanlandığı o anlar, ışık hüzmelerinin vadilere süzülmesiyle kartpostalı andıran görüntüler oluşturdu.

Doğanın iki yüzünün aynı karedeki etkisi:

Zirvedeki sert hava muhalefeti ile ilçedeki sakin ve güneşli hava koşullarının aynı sahnede buluşması, bölgenin mevsimsel geçişlerini ve topoğrafik çeşitliliğini çarpıcı biçimde ortaya koydu. Görenlerde hayranlık uyandıran bu manzara, doğal ışığın ve coğrafyanın birbirini nasıl tamamladığını gösterdi.

Fotoğraf ve video meraklılarının ilgi gösterdiği bu tür görüntüler, Aladağlar'ın her mevsim farklı yönlerini sergilediğini bir kez daha hatırlattı. Bölgenin simge dağlarından biri olan Demirkazık ve çevresindeki yerleşimlerin oluşturduğu kontrast, sonbahar atmosferini daha da etkileyici kıldı.

ALADAĞLAR ETEKLERİNDE SONBAHAR MANZARASI, DOĞASEVERLERİ HAYRAN BIRAKTI.