Aladağlar: zirveler, kamp ateşleri ve dört mevsim doğa tutkusu

Aladağlar herkes için açık bir rotadır

Niğde’nin Çamardı ilçesinde yer alan Aladağlar Milli Parkı, yürüyüşten kaya tırmanışına, kamp ve kış sporlarına kadar geniş bir aktivite yelpazesi sunuyor. Bölge, farklı zorluk derecelerindeki rotaları, kamp alanları ve şehirden uzak sakin atmosferiyle yılın dört mevsimi ziyaretçi çekiyor.

rotalar ve mevsimlere göre imkanlar:

Yaz aylarında parkur, yürüyüş, kamp ve tırmanış etkinlikleri öne çıkarken, kışın bölge daha çok kayak ve kış dağcılığı yapan deneyimli sporcular tarafından tercih ediliyor. Kolay yürüyüş rotaları ve kamp alanları, dağcılık deneyimi olmayanlara da alternatif sunuyor; aynı zamanda zorlu kaya tırmanışı ve teknik parkurlar profesyonellere hitap ediyor.

Aladağlar’ı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Hamide Erdoğmuş, Ankara’dan geldiğini söyleyerek, "Aladağlar’ın ismini daha önce çok duymuştum ancak gelmek şimdiye kısmet oldu. Çok beğendim. Manzarası çok güzel. Her kare birbirinden farklı ve eşsiz. Gerçekten geldiğime değen bir parkur olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Ankara’dan gelen Hüseyin Palalı ise, "Aladağlar’a ilk defa geliyorum. Eşsiz bir doğa ve manzara var. Herkesin buraya gelerek bu güzelliği görmesini isterim" diye konuştu. Doğal güzellikleri görmek için gelen Mustafa Çelebi de, "Burası Türkiye’nin önde gelen dağcılık bölgelerinden biri diyebilirim. Herkese gelip görmelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

dağcıların gözdesi zirveler ve rehberlik hizmetleri:

Bursa’dan gelen dağcı Serkan Koyuncuoğlu, Aladağlar’ın kaya tırmanışı ve kış sporları açısından Türkiye’nin nadir coğrafyalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Aladağlar’ı seviyoruz. Fırsat buldukça burada kaya tırmanışı ve dağcılık faaliyetleri yapıyoruz. Kayak dahil doğada yapılabilecek birçok spor için Türkiye’nin nadir coğrafyalarından biri burası. Kaya tırmanışı açısından çok sayıda sportif ve geleneksel rota mevcut. Her seviyeden sporcuya hitap ediyor. Hiç dağa çıkmadan yalnızca kamp alanında bu coğrafyayı ve atmosferi yaşamak isteyenler için de çok güzel bir bölge. Doğa sporlarının birçok branşına hitap eden eşsiz bir coğrafya" dedi.

Selim Ateşler ise Aladağlar’ın bölgenin gözbebeği olduğunu ifade ederek, "Tırmanış ve dağ yürüyüşleri açısından çok özel bir yer. Biz de yakınlarda olduğumuz için fırsat buldukça buraya geliyoruz. Aladağlar’ı henüz keşfetmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bölgede rehberlik hizmeti veren Furkan Üçer, ziyaretçilere ulaşım, lojistik, kamp, konaklama ve at hizmeti sunduklarını belirtti. Üçer, "Bölgeye gelen dağcı ve kampçı arkadaşlarımız burada konaklıyor. Yaklaşık 3 bin 100 metre rakımda Yedigöller bölgesi bulunuyor. Oraya çıkan kampçılara da yardımcı oluyoruz. Dağcıların en fazla tırmanmak istediği yerler arasında Demirkazık, Emler, Eznevit, Karasay ve Kızılkaya zirveleri bulunuyor. Buraya sadece dağcılık ya da yürüyüş yapmak için gelmek gerekmiyor. Kamp yapmak ve Aladağlar’ın temiz havasını solumak isteyenler de bölgeyi sıkça tercih ediyor" dedi.

Aladağlar, hem teknik sporları hem de sakin kamp deneyimini bir arada sunan coğrafyasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor; rehberlik hizmetleri bölgeyi tercih edenler için önemli bir destek sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ DOĞA VE DAĞCILIK MERKEZLERİNDEN ALADAĞLAR, FARKLI ZORLUK DERECELERİNE SAHİP YÜRÜYÜŞ VE TIRMANIŞ ROTALARININ YANI SIRA KAMP VE BİRÇOK YÜRÜYÜŞ ROTASI İMKANLARIYLA YILIN DÖRT MEVSİMİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.