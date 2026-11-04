Tunceli'de tarlada sessiz misafir: kurt traktöre yaklaştı

Tunceli'de beklenmedik karşılaşma:

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde yaşayan çiftçi Abdullah Özcan, tarlasında traktörle sürüm yaparken yanına yaklaşan bir kurt gördü. Kurt, traktörün hemen yanında bir süre dolaştı; Özcan çalışmaya devam etse de hayvanın bölgeden ayrılmadığı belirtildi.

hayvanın davranışı ve çiftçinin tepkisi:

Gözlemlere göre kurt, traktöre yaklaştıktan sonra çiftçinin etrafında dolaştı ancak herhangi bir saldırganlık göstermedi. Özcan çalışmasını sürdürdü; kurt bir süre sonra tarladan uzaklaştı ve gözden kayboldu.

olay yerinin önemi ve yerel sahne:

Olay, nüfusun tarım ile geçindiği bir köyde yaşandı ve çiftçinin anlattıkları, bölgedeki yaban hayatının insan etkinliklerine zaman zaman yakınlaştığını gösteriyor. Tunceli Çemişgezek Bağsuyu çevresindeki bu tip karşılaşmalar, hem yerel yaşamı hem de yaban hayvanı davranışlarını gözlemlemek açısından dikkat çekiyor.

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE TARLADA ÇİFT SÜREN ÇİFTÇİ KURTLA KARŞILAŞTI