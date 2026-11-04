Ordu'da gece yangını: Ulubey'de bir ev kullanılamaz hale geldi

Ordu'da ulubey'de yangın
Ordu'nun Ulubey ilçesi Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece saatlerinde Zeki Güler'e ait evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve hasar:
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Olası neden ve soruşturma:
Yangının evin elektrik tesisatından çıktığı değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi; bulgular netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecek.
ULUBEY İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
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