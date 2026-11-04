Atatürk Üniversitesi akademik başarıyı ödüllendiren teşvik töreni gerçekleştirdi

ödül töreni ve katılımcılar:

Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretimi teşvik etme ve akademik başarıyı destekleme hedefiyle 2026 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemine ait Bilimsel Teşvik Ödüllerini sahiplerine takdim etti. Tören, 15 Temmuz Millî İrade Salonunda gerçekleştirildi ve ödül alan akademisyenler başarı belgelerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun elinden aldı.

Programda, üniversitenin bilimsel birikimine ve uluslararası görünürlüğüne katkı sunan araştırmacıların çalışmaları ön plana çıkarıldı. Ödüller hem bireysel başarının tescili hem de genç araştırmacılar için motivasyon kaynağı olarak sunuldu.

araştırma, kalite ve uluslararası görünürlük:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuşmasında her akademik yılın yeni hedefler belirlediğini ve bilimsel sorumlulukları tazelediğini vurguladı. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri 2026 performans değerlendirmesinde üç basamak yükselerek 23 araştırma üniversitesi arasında 13’üncü sıraya yerleşti ve kalite alanında Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini açıkladı.

Üniversitenin son dönemde aldığı sonuçlar arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen beş yıllık tam akreditasyon, 92 akredite program ile Türkiye birinciliği ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logolu diploma sayısında sağlanan başarı sayılabilir. Ayrıca Clarivate InCites verilerine göre 2025 yılında dünya çapında en çok atıf alan yayınların ilk yüzde 10’luk diliminde yer alan 231 yayına imza atılarak Türkiye birinciliği kazanıldığına dikkat çekildi.

yapay zekâ ve altyapı yatırımları:

Üniversitenin geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlar da törende öne çıkarıldı. Rektör Hacımüftüoğlu, ülkenin 2026-2030 Yapay Zekâ Eylem Planı ile uyumlu olarak kurumsal veri güvenliğini esas alan yerli ve millî yapay zekâ platformu AtaZeka'nın kullanıma sunulduğunu bildirdi. Buna paralel olarak, 1500 metrekarelik alanda ve 10 bin sunucu kapasitesiyle yükselen Veri Merkezi’nin yalnızca üniversiteye değil, ülkenin bilimsel altyapısına da katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğuna işaret etti.

Mühendislik ve Fen fakültelerinde açılan yeni yapay zekâ bölümleriyle akademik kapasitenin güçlendirildiği, mikro yeterlilik programlarının sayısının 2027 yılında bine çıkarılmasının hedeflendiği ve Millî Teknoloji Atölyelerinin Türkiye’deki ilk bağımsız binasının kampüste tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

şehirle bütünleşme ve uluslararası hedefler:

Hacımüftüoğlu, üniversitenin kentle bütünleşen projelerine değinerek Erzurum’un güçlü kış sporları altyapısı ve organizasyon tecrübesinin uluslararası üniversite sporları açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. FISU yetkilileriyle yürütülen görüşmeler ve 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları tecrübesi hatırlatılarak, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları’nın Erzurum’u yeniden dünya spor sahnesine taşıyacağı; bunun 2029 yılına yönelik yeni uluslararası fırsatların da yolunu açacağı belirtildi.

Konuşmanın sonunda Rektör Hacımüftüoğlu, bilimsel başarının ortak emek sonucu gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bilim üreten her araştırmacımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi ve 2026 Mayıs-Ağustos dönemine ait ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL ÜRETİMİ TEŞVİK ETME VE AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEME VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, 2026 YILI MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS DÖNEMİ BİLİMSEL TEŞVİK ÖDÜLLERİ, 15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE SALONUNDA DÜZENLENEN TÖRENLE SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ.