arin gölü kış öncesi flamingolarla son hazırlıklarını yapıyor

Arin Gölü'nde son misafirler:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında, Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan ve "kuş cenneti" olarak bilinen Arin Gölü, havaların soğumasıyla birlikte yazın canlılığını yavaşça kaybediyor. Her yıl farklı kuş türlerini ağırlayan göl, kış öncesi bu yılın son flamingolarına ev sahipliği yapıyor.

Göl, bin 657 hektar alana sahip ve bölge sakinleri ile doğa tutkunları için önemli bir gözlem noktası konumunda. Özellikle bu yıl flamingolar (allı turna) önceki yıllara kıyasla daha geç ulaşarak ilginç bir zamanlama sergiledi.

dron görüntüleri ve fotoğrafçılar:

Dron ile kaydedilen görüntülerde flamingoların göl yüzeyindeki hareketleri adeta bir görsel şov oluşturuyor. Bu kareler, doğal peyzajın Süphan Dağı ile birleşmesiyle fotoğrafçılar ve ziyaretçiler için dikkat çekici görüntüler sunuyor.

Veysel Akşahin: "Şu anda Süphan Dağı’nın altında bulunan Arin Gölü’ndeyiz. Arin Gölü 3 bin 712 metrekarelik alana sahip bir göl. Tabi bir sodalı göl, Van Gölü ile bağlantısı yok, ayrı bir göl yani. İçerisinde şu anda flamingolar var. Flamingoların fotoğraflarını ve dronla görüntülerini çektik. Muhteşem bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Biz Kasım ayındayız ve bir haftadır buradalar. Sanırım 1-2 hafta daha buradalar ve ondan sonra göç yolculuklarını başlayacaklar. Buradan da artık sıcak bölgelere doğru gitmeye başlayacaklar" dedi.

Doğa gözlemcileri, flamingoların bölgedeki kalış süresini takip ederek kışa hazırlık döneminin işaretlerini izliyor. Arin Gölü'nün sunduğu manzara, bölgeyi ziyaret edenler için hem biyolojik çeşitlilik hem de fotoğrafçılık açısından eşsiz fırsatlar sunuyor.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN VE ‘KUŞ CENNETİ’ OLARAK BİLİNEN ARİN GÖLÜ KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ SON MİSAFİRLERİ OLAN FLAMİNGOLARI AĞIRLIYOR.