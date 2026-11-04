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Karacabey'de yağmur sonrası gökyüzü renk cümbüşüne dönüştü

Karacabey'de yağışın ardından açan güneşle beliren gökkuşağı, kırmızıdan mora uzanan renkleriyle ilçe sakinlerini ve fotoğraf meraklılarını büyüledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karacabey'de yağmur sonrası gökyüzü renk cümbüşüne dönüştü

Karacabey'de gökyüzünde renk cümbüşü:

Karacabey ilçesinde yağmurun hemen ardından açan güneş, gökyüzünde canlı bir gökkuşağı oluşturdu. Kırmızıdan mora kadar uzanan renklerin bir arada görüldüğü manzara, kısa süreliğine de olsa semayı adeta bir palete çevirdi. İlçede oluşan bu doğal gösteri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti ve semtin üzerinde belirgin biçimde izlenebildi.

Vatandaşların ilgisi ve fotoğraf kareleri:

Gökkuşağını izleyenler, ortaya çıkan renkli görüntüleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kayda aldı. Görüntülerde, yağmur sonrası gelen güneşin etkisiyle tüm renklerin net şekilde görüldüğü anlar kayda geçti. Yağmur ve güneşin aynı anda etkili olduğu o kısa dönemde ilçede ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE YAĞMURUN ARDINDAN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE GÖKYÜZÜNDE BELİREN...

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE YAĞMURUN ARDINDAN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI, RENKLERİYLE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU. DOĞANIN SUNDUĞU EŞSİZ MANZARA, GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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