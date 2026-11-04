Mezarlıkta çalıdan dev ağaca dönüşen menengiç tescil bekliyor

mezarlığın ortasında dikkati çeken menengiç:

Adana'nın Kozan ilçesi Tepecikören Mahallesi'ndeki tarihi mezarlıkta, normalde çalı formunda yetişen menengiç bitkisinin yıllar içinde devasa bir ağaç haline gelmesi göze çarpıyor. Alanın bakımsız olması nedeniyle çevredeki eski mezar taşları ve otlar arasında öne çıkan ağaç, yerel yaşamın görsel bir unsuru haline gelmiş durumda.

Ağacın gövde kalınlığı 1 metreyi aşıyor ve yüksekliği yaklaşık 3 metre olarak görülüyor. Bölgedeki menengiçler genellikle çalı formunda olmasına karşın bu birey, birbirine kenetlenmiş dalları ve kalın gövdesiyle neredeyse tek bir ağaç görünümü veriyor.

mahallelinin gözlemi ve anlatıları:

Mahalle sakini Murat Karataş, mezarlığın köyün eski yerleşim yeri olduğunu belirterek ağacın çok eski olduğunu dile getirdi. Karataş, 'Burası köyümüzün eski yerleşim yeri. Gördüğünüz mezarlık da Tepecikören’in eski mezarlığı. Bu menengiç ağacının ne zaman büyüdüğünü bilen yok. Eskilerin anlattıklarına göre çok eski bir ağaç' dedi.

Karataş ayrıca menengiç bitkisinin normalde tohumdan, küçük çalı olarak yetiştiğini vurguladı ve 'Menengiç aslında bir çalıdır, tohumdan yetişir. Şu elimde tuttuğum gibi küçük bir çalıdır. Bunun bu şekilde devasa bir ağaca dönüşmesi yıllar almış. Gövdesinin kalınlığına bakın, neredeyse 1 metreyi geçiyor. Akdeniz makisinin ağaç olmuş hali. Bu kadar büyümesi gerçekten hayranlık uyandırıyor' şeklinde konuştu.

ağaç, tarih ve korunma talebi:

Mahalle sakinleri ağacın bir mezarın üzerinde yetiştiğini, bunun da ağacı bölge için hem doğrudan hem de kültürel açıdan anlamlı kıldığını belirtiyor. Karataş, 'Bu ağaç konuşsa neler anlatır. Bizden önce kimler geldi, kimler geçti, kimler gölgesinde oturdu. Atalarımızdan bize kalan bir hatıra' diyerek ağacın yerel bellekteki yerine dikkat çekti.

Yerel halk, ağacın yaşının yetkili kurumlarca araştırılmasını ve koruma altına alınarak tescillenmesini istiyor. Bölgedeki bakımsızlık ve mezarlığın artık kullanılmıyor olması, benzer doğal ve tarihî değerlerin gözden kaçmasına yol açabileceği için bu talep önem taşıyor. Sakinler, ilgili kurumlardan adım atılmasını beklediklerini belirtiyor.

MEMNGİÇ AGACI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ