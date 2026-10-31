Gaziantep'te operasyon dalgası: 48 kişi tutuklandı

Gaziantep'te son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlar sonucunda toplam 294 şüpheli yakalandı ve tamamlanan yasal işlemler sonrası 48 kişi tutuklandı.

operasyonun koordinasyonu:

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Uygulamalar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü ve birçok adreste arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve sonuçlar:

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 789 adet uyuşturucu hap, 769 gram metamfetamin, 658 gram esrar, 274 gram sentetik kannabinoit, 5 gram kokain ve 6 adet hassas terazi bulunuyor. Yakalanan şüphelilerden yargı sürecine sevk edilenler sonucunda 48 kişi tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, operasyonların uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik kararlı çalışmanın parçası olduğunu belirtti. Sürecin detaylarına ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

GAZİANTEP'TE SON BİR HAFTADA YAPILAN NARKOTİK OPERASYONLARINDA YAKALANAN 294 ŞÜPHELİDEN 48'İ TUTUKLANDI, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.