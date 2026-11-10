Mavi-yeşillilerden çok branşlı yükseliş: altyapıdan uluslararası madalyalara Balıkesir imzası

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un çok branşlı yükselişi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, basketboldan voleybola, futboldan muay‑thai’ye, judodan boksa uzanan geniş bir yelpazede aldığı sonuçlarla kent sporunun gündeminde yer alıyor. Kulüp, takım sporlarındaki kolektif başarıların yanı sıra bireysel branşlarda elde edilen ulusal ve uluslararası derecelerle de dikkat çekiyor.

Kadın voleybolunda hedef zirve:

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 5. Grup’ta mücadele eden Kadın Voleybol A Takımı, 9. hafta müsabakasında Çanakkale temsilcisi Çan Kale Spor’u konuk ettiği karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Setleri 25-18, 25-13, 25-15 kazanan mavi-yeşilliler, oynadıkları 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle toplam 22 puan toplayarak grubunda ikinci sırada yer alıyor.

Takımın hedefi zirve takibini sürdürmek; sezonun 10. hafta karşılaşmasında Büyükşehir’in Sultanları, 11 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de Kurtdereli Spor Salonu’nda Çerkezköy Voleybol Akademi’yi ağırlayacak.

Takım oyunu ve ilerleyen grafik:

Kadro derinliği ve altyapıdan gelen oyuncuların katkısı, takımın istikrarındaki belirgin unsurlar. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, voleyboldaki başarıyı sürdürülebilir kılmak için altyapı yatırımlarına öncelik veriyor.

Basketbolda namağlup rakibe farklı galibiyet:

Erkek Basketbol A Takımı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin 10. haftasında Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda ligin namağlup takımı Mersin Spor’u konuk etti ve mücadeleyi 98-76 kazandı. Karşılaşmada ilk periyot 28-19, ilk yarı 59-42 tamamlandı; üçüncü periyotta farkı açan Büyükşehir son çeyreğe 82-56 üstün girerek maçı 22 sayı farkla sonuçlandırdı.

Bu sonuçla Mersin Spor ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken, maçın yıldızı Jaquan Elijah Scott oldu; Scott karşılaşmayı 31 sayı, 13 ribaund, 3 asist ile tamamladı.

Ligin dengeleri ve takım performansı:

Basketboldaki bu tür galibiyetler, kulübün lig içindeki algısını güçlendiriyor. Hem skor hem de savunma organizasyonunda gösterilen performans, takımın üst sıralarda kalma hedefi açısından önemli bir veri sunuyor.

Futbolda gençlere yatırım, geleceğe güven:

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Futbol A Takımı, genç futbolculardan kurulu kadrosuyla öne çıkıyor. Kulüp, altyapıya verdiği önem sayesinde Gelişim Ligleri’nde ve A takım düzeyinde yetenekleri sahaya kazandırmayı hedefliyor.

Altyapıdan A takıma uzanan yapı, hem kısa vadede rekabetçi bir kadro oluşturmayı hem de uzun vadede Balıkesir futboluna yeni isimler kazandırmayı amaçlıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkeze alan programlar sürdürüyor.

Bireysel branşlarda uluslararası başarılar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un bireysel sporculardan aldığı sonuçlar kulübün uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırıyor. Muay Thai, judo ve boksta elde edilen dereceler, altyapı ve bireysel antrenman programlarının verimini gösteriyor.

Muay Thaide, kulübün sporcusu Sümeyra Ömrüm Ertekin, Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alarak Yunanistan’da düzenlenecek MuayThai U-18 Kadınlar Dünya Şampiyonasında ay-yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil edecek.

Judoda, Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde gerçekleştirilen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda kulüp sporcusu Ceylin Güner, 32 kilogram kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Boksta ise milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonasında kadınlar 57 kilogram kategorisinde yarı final sonrası Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Altyapı ve uluslararası hedefler:

Bu bireysel başarılar, kulübün altyapı çalışmalarının ve sporcu gelişim programlarının sonuç verdiğinin somut göstergeleri olarak öne çıkıyor. Kulüp yetkilileri, sporcuların uluslararası platformlardaki tecrübelerini artırmak için destek ve yönlendirmeyi sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, takım sporlarındaki istikrarlı mücadele ile bireysel branşlardaki madalyaları bir arada yaşayarak kent sporunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Altyapıya yapılan yatırımlar, teknik kadronun planlı çalışmaları ve sporcuların sahadaki performansı, kulübün çok branşlı başarılı yapılanmasının temelini oluşturuyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, BASKETBOLDAN VOLEYBOLA, FUTBOLDAN MUAY-THAİ'YE, JUDODAN BOKSA UZANAN GENİŞ BİR YELPAZEDE ELDE ETTİĞİ BAŞARILARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.