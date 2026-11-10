Erzurum'un valilik takımı İzmir yolcusu oldu

Erzurum valiliği kadın voleybol takımı bölgeyi lider tamamladı

GSB 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında Erzurum'da düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde, Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı finalde rakibi Erzincan'ı net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma sonucunda takım, İzmir'de yapılacak Türkiye finallerinde Erzurum'u temsil etme hakkı kazandı.

final maçının görüntüsü ve ödül töreni:

Final müsabakası, saha içinde üstün oyun ve avantaj sağlayan setlerle sona erdi. Erzurum ekibi rakibini 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçı tribünden Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur gibi protokol üyeleri izledi. Karşılaşma bitiminde düzenlenen törende madalyalar ve kupa, Vali Aydın Baruş ile protokol üyeleri tarafından teknik heyet ve sporculara takdim edildi.

vali baruş'un değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, sporun önemine vurgu yaparak her yaştan insanın hareketli yaşamı esas alması gerektiğini belirtti. Baruş, bu tür organizasyonların sporculara yeteneklerini ortaya koyma ve günlük yoğunluktan uzaklaşma imkânı sunduğunu ifade etti. Vali Baruş'un sözleri arasında özellikle şu ifade öne çıktı: Spor sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bölge şampiyonu olarak çıkan Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki aşamada İzmir'de düzenlenecek ve 16 takımın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası'nda ilini temsil edecek. Takım ve teknik heyet, ülke finallerine hazırlanmak üzere destek ve moral kaynaklarıyla sahaya dönüyor.

GSB 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA ERZURUM'DA DÜZENLENEN İLLER ARASI VOLEYBOL BÖLGE FİNALLERİ'NDE ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEYEN ERZURUM VALİLİĞİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, İZMİR'DE YAPILACAK TÜRKİYE FİNALLERİ'NE KATILMAYA HAK KAZANDI.