Alanya, plaj futbolunun uluslararası ağına kalıcı değer kattı

Plaj futbolu şampiyonası Alanya'nın spor turizmi hedeflerini hızlandırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, kentteki spor turizmi kapasitesinin hem saha içinde hem de turizm gelirleri açısından test edilmesine olanak sağladı. Organizasyona katılan farklı ülkelerden takımlar ve spor dünyasından isimler, Alanya'nın uluslararası etkinlik düzenleme yeteneğini yakından görme fırsatı buldu.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, kentin bu tür organizasyonlarda önemli tecrübe edindiğini belirterek Alanya Belediyesi'nin insan kaynağı, ekipman ve teçhizat kapasitesi sayesinde Türkiye'deki istisnai belediyelerden biri olduğunu vurguladı.

Alanya'nın stratejik hedefleri:

Konukçu, kentin hedefini açıkça ortaya koydu: "Alanya’yı 12 ay gelir üreten bir şehir hâline getirmek istiyoruz". Bu amaçla yapılan yatırımların ve tesislerin, şehrin ekonomik çeşitlenmesine katkı sunacağını söyledi. Kaymakamlık, Gençlik ve Spor teşkilatı, siyasi partiler ve ilgili kurumların ortak anlayışıyla hareket edildiğinin altını çizen Konukçu, bu iş birliğinin organizasyon başarısında belirleyici olduğunu ifade etti.

Başkan ayrıca Alanya Belediyesi'nin şimdiye dek 22'den fazla uluslararası organizasyonu kente kazandırdığını, bazı etkinliklerin gerçekleştirilmiş olduğunu ve diğerlerinin önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğini aktardı. Konukçu, medya mensuplarının tanıtımdaki rolüne dikkat çekerek, görünürlük sağlanmadığı takdirde yapılan yatırımların hedef kitleye ulaşamayacağını vurguladı.

Uluslararası gözlemler ve delegasyon verileri:

Beach Soccer Worldwide Başkanı Joan Cusco, Alanya'yı yeniden ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek kentle uzun yıllara dayanan güçlü bir bağları olduğunu söyledi. Cusco, organizasyonun arkasındaki en önemli unsurlardan birinin kalıcı tesis yatırımı olduğunu ifade ederek, Alanya'ya sadece plaj futbolu için değil farklı spor dalları için de kullanılabilecek bir tesis kazandırıldığını vurguladı: "Böyle bir konsepte inanılması, sporun turizmle birleştirilmesi ve geleceğe yönelik bu yatırımın hayata geçirilmesi gerçekten çok önemli."

Cusco, Ekim sonu ve Kasım başına rastlayan dönemde Alanya'nın güneşli iklimi, plajları ve doğal güzelliklerinin Avrupa için önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu dile getirdi. Kendisinin Zürih'te yaşayan kızının dahi organizasyon görüntülerinden etkilendiğini belirtti.

Organizasyonun ölçeğiyle ilgili olarak Cusco, oyuncular, antrenörler, teknik ekipler, yöneticiler, federasyon ve kulüp temsilcilerinden oluşan delegasyonun 500'ü aştığını, Alanya'daki toplam katılımcı sayısının ise bin kişiye yaklaştığını paylaştı. Cusco, katılımcıların kentte karşılaştıkları misafirperverlikten memnun olduklarını; tesislerde, otellerde, mağazalarda ve restoranlarda gösterilen ilgi için Alanya halkına teşekkür ettiğini söyledi.

Cusco, plaj futbolunun sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda uluslararası dayanışma ve dostluk ağı oluşturduğunu belirterek, "Alanya artık plaj futbolu ailesinin bir parçası" dedi.

Organizasyonun Alanya için kısa vadede turist sayısı ve ekonomik hareketlilik sağladığı, orta ve uzun vadede ise kentin spor tesisleriyle birlikte 12 aylık turizm hedefine katkıda bulunacağı değerlendirmeleri öne çıktı. Yerel yetkililer ve organizatörler, elde edilen deneyimi sonraki etkinliklerde kullanmak üzere not aldıklarını belirtti.

Sonuç olarak, şampiyona Alanya'nın uluslararası spor etkinlikleri sahnesindeki konumunu güçlendirirken; kalıcı tesis yatırımı, geniş delegasyon katılımı ve yerel iş birliğiyle kent için sürdürülebilir bir tanıtım fırsatı oluşturmuş oldu.

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI KAPSAMINDA KONUŞAN ALANYA BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI, BEACH SOCCER WORLDWİDE BAŞKANI JOAN CUSCO VE PLAJ FUTBOLU MİLLİ TAKIMI ESKİ KAPTANI, ALANYA'NIN SPOR TURİZMİNDE ULUSLARARASI BİR MERKEZ HALİNE GELMESİNİ HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTTİ. ORGANİZASYONUN 500'Ü AŞKIN DELEGASYON VE YAKLAŞIK 1000 KİŞİYİ ALANYA'DA BULUŞTURDUĞUNU İFADE EDEN YETKİLİLER, İLÇEDEKİ SPOR YATIRIMLARININ 12 AY BOYUNCA TURİZM, İSTİHDAM VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAĞINI VURGULADI.