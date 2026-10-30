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UBP seçim startını verdi: 50 milletvekili ve 3 belediye başkanı adayının başvuruları tamamlandı

UBP, 6 Aralık'taki erken genel ve yerel seçimler öncesi 50 milletvekili ile 3 belediye başkanı adayının resmi başvurularını yaparak seçim sürecini başlattı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Merve Çelik

UBP seçim startını verdi: 50 milletvekili ve 3 belediye başkanı adayının başvuruları tamamlandı

UBP seçim startını verdi: 50 milletvekili ve 3 belediye başkanı adayının başvuruları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 Aralık'ta yapılacak erken genel ve yerel seçimler öncesi Ulusal Birlik Partisi (UBP), aday listelerini resmi mercilere sundu. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, partinin 50 milletvekili ve 3 belediye başkanı adayının sırasıyla Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili ilçe seçim kuruluna başvurularının tamamlandığını açıkladı.

Başvurular ve Üstel'in değerlendirmesi:

Üstel, seçim takviminin başlamasıyla birlikte siyasi partilerin hazırlıklarını tamamladığını belirterek, müracaatın "istikrarın devamı müracaatı" olduğunu söyledi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adayların tescil işlemlerinin resmi olarak yapıldığını ve partinin halkla buluşma sürecini hızlandıracağını ifade etti.

Üstel, geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi dalgalanmaların yatırımlar ve reformların gecikmesine yol açtığını savundu. Bu nedenle UBP'nin önceliğinin halkın beklediği altyapı, proje ve yasaların hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı. Ayrıca partinin, göreve geldiği günden itibaren sözünü verdiği hedefleri gerçekleştirmek için üçlü koalisyonla uyum içinde çalıştığını belirtti.

Mali iş birliği ve 2027 bütçesi:

Üstel, hükümet döneminde Türkiye ile gerçekleştirilen mali iş birliğinin ülkeye önemli kaynak sağladığını söyledi. Bu kaynakların altyapı, projeler ve çeşitli icraatlarda kullanıldığını belirten Üstel, geçen dönemde yaklaşık 75 milyar tutarında kaynağın harcandığını aktardı. Ayrıca Türkiye ziyaretinde sağlanan yeni destek kapsamında 2027 yılı için 30 milyarlık bir bütçenin KKTC'ye ayrıldığını ifade etti.

Bu bütçenin, 2027 yılı boyunca projeler, altyapı çalışmaları ile esnaf, sanayici ve genç girişimcilere yönelik destek paketlerinde kullanılacağı bildirildi. Üstel, partinin gelecek beş yıllık icraat programını ve birinci ile ikinci destek paketlerini kamuoyuna sunduklarını, üçüncü paketin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Seçim takvimi, hedefler ve kampanya:

Üstel, hem erken genel seçimin hem de yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının istikrarı sürdürme amacı taşıdığını söyledi. Seçmenin bir kez sandığa giderek hem milletvekili hem de belediye tercihlerini kullanmasının hedeflendiğini belirten Üstel, sandık sayılarının artırıldığını ve seçmenlerin işlem süresinin kısaltılmaya çalışıldığını ifade etti.

Partisinin 6 Aralık seçimlerinden başarı beklediğini dile getiren Üstel, UBP'nin yine birinci parti olacağını ve hem merkezi yönetimde hem de yerel idarelerde güçlü bir konum elde edeceğini savundu. Resmi adaylık başvurularının tamamlanmasının ardından kampanyanın hızlanacağını söyleyen Üstel, açıklamasını "durmak yok, yola devam edeceğiz" ve ülkeye hayırlı olsun dileğiyle bitirdi.

Resmi başvuruların ardından UBP, seçim çalışmalarını yoğunlaştırarak adaylarını kamuoyuna daha detaylı program ve vaatlerle tanıtacak. Partinin önümüzdeki döneme dair sunduğu beş yıllık yol haritası ve destek paketleri, kampanya sürecinin merkezinde yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği erken...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçimi ve yerel seçimler öncesinde Ulusal Birlik Partisi (UBP), 50 milletvekili ve 3 belediye başkan adayının resmi başvurularını yaptı. Başvuruların ardından basın açıklaması yapan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, "Bu müracaat istikrarın devamı müracaatıdır" dedi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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