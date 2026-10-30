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Aliağa'da geleceğin sınıfı öğrencilerle buluştu

Aliağa 100. Yıl Ortaokulu'nda FCL (Geleceğin Sınıf Laboratuvarı) açıldı; öğrenciler teknolojiyle araştırma, tasarım ve üretim odaklı bir öğrenme sürecine girecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Aliağa'da geleceğin sınıfı öğrencilerle buluştu

Aliağa'da geleceğin sınıfı öğrencilerle buluştu

Aliağa 100. Yıl Ortaokulu'nda, Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından geliştirilen FCL (Geleceğin Sınıf Laboratuvarı) modeli esas alınarak oluşturulan yeni öğrenme alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni düzenlemeyle geleneksel sıraların yerini, araştırma, üretim, sunum ve iş birliğine uygun esnek alanlar alıyor.

FCL modelinin hedefleri:

Model, öğrencilerin sadece öğretmeni dinlediği değil; teknolojiyi kullanarak araştırdığı, tasarladığı, ürettiği ve bunları arkadaşlarına sunduğu bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Okul Müdürü Bengül Özelçi, esnek öğrenme ortamları ve kapsayıcı eğitim anlayışı doğrultusunda sınıfı yeniden tasarladıklarını belirtti. Özelçi ayrıca «Çocuklarımızın iş birliğine dayalı olarak kendi fikirlerini üretebilecekleri bir sınıf ortamı hazırladık. Bu, aynı zamanda İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Erasmus+ KA121 2026 projesi kapsamındaki taahhütlerimizden biri» dedi.

Sınıfta uygulama örnekleri:

Yeni laboratuvarda öğretmenler ve öğrenciler somut uygulamalarla öğrenmeyi deneyimliyor. Öğretmen Çağla Yalçınkaya'nın 6. sınıf İngilizce dersinde kullandığı yöntemde, öğrencilere dünyanın farklı şehirlerinden 360 derece görüntüler izletildi. Öğrenciler bu görüntülerden yola çıkarak şehirleri tespit edip birer seyahat acentesi gibi araştırma yaptı; şehirlerin simge yapılarını 3D yazıcı ile modelleyip gezilecek yerler ve etkinlikleri anlatan afişler hazırladı. Protokol üyeleri de derslerde kullanılan 360 derece görüntüleri uygulama sırasında deneyimledi.

Protokol, destek ve yaygınlaşma:

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Koordinatörü Seçil Yıldırım Şimşek, Erasmus programı kapsamında amaçlarından birinin öğrenmenin uygulamaya dönüştüğü, iş birliğine dayalı eğitim ortamları oluşturmak olduğunu vurguladı. Şimşek, öğretmen ve öğrencilerin yurt dışında edindikleri deneyimleri bu sınıflarda hayata geçirdiklerini ve öğrencilerin hazırladığı eğitim materyallerinin farklı okullarda da kullanıldığını belirtti. Okul yönetimi proje kapsamında 10 öğrenci ve 4 öğretmen'in İspanya'ya gönderileceğini de açıkladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu söyledi ve öğrencilerin araştıran, üreten bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Açılış töreninde ayrıca protokole eğitime ve projeye sağladıkları desteklerden dolayı hediyeler takdim edildi.

Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Koordinatörü Seçil Yıldırım Şimşek katıldı.

ALİAĞA 100. YIL ORTAOKULU’NDA ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRDIĞI, ÜRETTİĞİ VE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÖĞRENDİĞİ...

ALİAĞA 100. YIL ORTAOKULU’NDA ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRDIĞI, ÜRETTİĞİ VE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÖĞRENDİĞİ FCL (GELECEĞİN SINIF LABORATUVARI), 30 EKİM 2026 CUMA GÜNÜ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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