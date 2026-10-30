Trabzonspor, Gaziantep FK sınavı öncesi taktik prova yapıyor

trabzonspor, gaziantep fk maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Antrenmanın içeriği:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması öncesinde hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen idmanda takım önce ısınma çalışması yaptı, ardından dar alanda oyun uygulamaları ve taktik çalışmasına ağırlık verildi.
Hazırlık takvimi ve son provalar:
Bordo-mavililer, bugünkü çalışmayla taktik detaylara odaklanırken, fiziksel hazırlığı korumaya yönelik pas ve pozisyon tekrarları gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, yarın saat 15.00’te yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.
TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.
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