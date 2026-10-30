Dolar 49,9440 +0,07%
Euro 55,7579 -0,04%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.269,59 -3,15%
EUR/USD 1,1159 -0,19%
Brent Petrol 113,50 +2,44%
--°

Trabzonspor, Gaziantep FK sınavı öncesi taktik prova yapıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde taktik çalıştı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor, Gaziantep FK sınavı öncesi taktik prova yapıyor

trabzonspor, gaziantep fk maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmanın içeriği:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması öncesinde hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen idmanda takım önce ısınma çalışması yaptı, ardından dar alanda oyun uygulamaları ve taktik çalışmasına ağırlık verildi.

Hazırlık takvimi ve son provalar:

Bordo-mavililer, bugünkü çalışmayla taktik detaylara odaklanırken, fiziksel hazırlığı korumaya yönelik pas ve pozisyon tekrarları gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, yarın saat 15.00’te yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FK MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çağdaş Çavuş: Sivasspor'la yeni dönem, hedef belli
images

Kökez'e bordo-mavi halı saha: devlet ve köylü el ele
images

Gençlerle birebir: Thomas Reis’in gelişim ve sorumluluk vurgusu
images

Çorum FK son idmanla Erzurumspor deplasmanına hazır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayvalık'ta zeytin hasadı ve kültürel miras festivalle vurgulandı

Havza'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaymakam Hökelekli Üzümlü'de pancar hasadını üreticilerle yerinde değerlendirdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat