Çorum FK son idmanla Erzurumspor deplasmanına hazır

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Çorum FK, müsabaka öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Teknik ekip, oyuncuların maç ritmini korumasına öncelik verdi.

Antrenmanın içeriği:

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, çalışmanın devamında 5’e 2 rondo çalışması yaparak pas temposu ve saha içi iletişime odaklandı. Antrenman, maç koşullarına hazırlık mahiyetinde planlandı.

Yolculuk ve maç programı:

Çorum ekibi, hazırlıkların ardından saat 17.30'da uçakla Erzurum'a hareket edecek. Erzurumspor FK ile Çorum FK arasındaki mücadele, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.

Takımda son antrenmanla birlikte saha hazırlıkları tamamlanırken teknik heyet, oyuncuların maç gününe kadar dinlenme ve taktik çalışmalarına odaklanacağını bildirdi.

ÇORUM FK OYUNCULARI ANTRENMANI TAMAMLADI