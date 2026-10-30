Mengücek Gazi'de yaşamı değiştiren adım: meme kanserinde erken tanı eğitimi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Etkinlik, hastalıkla mücadelede farkındalığı artırmayı hedefledi.

Programa hastanenin başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ile hastane yönetimi katıldı. Eğitime sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve meme kanseri tanısı alan kişiler geniş katılım sağladı.

eğitimde ele alınan konular:

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Güven sunumunda meme kanserinde erken tanı, hastalığın belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Anlatılan bilgiler, hastaların ve yakınlarının süreçleri daha iyi anlamalarına yönelik hazırlandı.

Programda ayrıca hastalara yönelik destekleyici yaklaşımlar da ele alındı: diyetisyen tedavi sürecinde doğru beslenmenin önemini, psikolog ise hastalık sürecinde psikolojik desteğin rolünü anlattı.

soru-cevap ve vurgular:

Eğitimde erken teşhisin önemi tekrar vurgulandı ve katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. Etkinlik, hem bilgilendirme hem de katılımcıların doğrudan görüş alışverişinde bulunabildiği bir platform sağladı.

MENGÜCEK GAZİ EAH'DE MEME KANSERİNDE ERKEN TANI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ